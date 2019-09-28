رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر real madrid vs atletico madrid live stream free

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر real madrid vs atletico madrid live stream free والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد كورة ستار بث مباشر وبدون تقطيع في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2019-2020، وذلك مساء اليوم السبت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويسعى زين الدين زيدان من خلال مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد KORA STAR، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وهذا من أجل الإستمرار في صدارة الدوري الإسباني، حيث يحتل الملكي المركز الأول الآن في الليجا برصيد 14 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إتليتكو مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد كورة أونلاين

Advertisements

تبدأ مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد يلا شوت الجديد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

يذكر أن الجولة الماضية كانت قد شهدت تحقيق ريال مدريد لفوز هام على حساب نادي أوساسونا في الجولة السادسة من بطولة الليجا لهذا الموسم.

أجواء مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد بث مباشر

وكان زين الدين زيدان قد تحدث خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد كورة جول، وأكد بأن الفريق قد يعاني من غياب بعض لاعبيه في مباراة الديربي، ولكن الجهاز الفني للفريق قد جهز كل الأوراق المتاحة من أجل المشاركة في مباراة ريال مدريد وإتليتكو مدريد YALLA SHOT، ومحاولة تحقيق الإنتصار الأول للملكي على حساب جاره في هذا الموسم.