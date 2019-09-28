رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بث مباشر beIN Live Stream

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بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخيبلانكوس، ضمن بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في جولته السابعة.

يلا شوت Yalla Shootلمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق يوسف سيف، كما يمكنكم الاستمتاع بها أيضًا عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD، LaLiga TV Bar، Movistar LaLiga HD.

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كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، والسابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس.

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كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفرنسي زين الدين زيدان للإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، ومواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الماضية، ليفاجئ جميع منتقدوه في بداية الموسم في ظل صراعه على بطولة الدوري مبكرًا.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، حيث أنتهت أخر مباراة جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري للموسم الماضي، بتغلب ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بأهداف الثلاثي كاسيميرو، وراموس، وجاريث بيل REALMadrid ONLINE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع دييجو سيميوني لتحقيق الفوز في الديربي، مستغلاً الحالة المعنوية الرائعة التي يمر بها الفريق، من أجل أقتناص صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

الأسطورة livehd7 لمشاهدة ممتعة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث يتصدر ريال مدريد ترتيب جدول الدوري الإسباني قبل إنطلاق المباراة برصيد 14 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الوصيف أتلتيكو.