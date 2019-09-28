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رياضة | تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي أمام الريال.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر الآن NOW

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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تشكيل فريقه لمواجهة جاره ريال مدريد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل أتليتكو مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : تريبيير - سافيتيش - خيمينيز - لودي

خط الوسط : توماس بارتي - ساؤول - كوكي - فيتولو

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خط الهجوم : جواو فيليكس - دييجو كوستا.

فيما جاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ناتشو

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - إيدين هازارد.

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