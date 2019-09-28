رياضة | تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي أمام الريال.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر الآن NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل أتليتكو مدريد الرسمي أمام الريال.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بث مباشر الآن NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد تشكيل فريقه لمواجهة جاره ريال مدريد في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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وضم تشكيل أتليتكو مدريد كلا من :-
حراسة المرمى : أوبلاك
خط الدفاع : تريبيير - سافيتيش - خيمينيز - لودي
خط الوسط : توماس بارتي - ساؤول - كوكي - فيتولو
خط الهجوم : جواو فيليكس - دييجو كوستا.
فيما جاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي :-
حراسة المرمى : كورتوا
خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - إيدين هازارد.
خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ناتشو
خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي
خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - إيدين هازارد.