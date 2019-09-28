رياضة | عاجل - تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بث مباشر beIN LIVE

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أتليتكو مدريد في الديربي، وذلك في قمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا". وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :- حراسة المرمى : كورتوا خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ناتشو Advertisements خط الوسط : كاسيميرو - كروس - فالفيردي خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة - إيدين هازارد. أما البدلاء :- أريولا، ميليتاو، مودريتش، خاميس، فاسكيز، فينيسيوس، يوفيتش.

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