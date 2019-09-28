شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضرب إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
ملخص مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي
وبدأت المباراة بخطورة هجومية من مانشستر سيتي منذ الدقيقة الأولى أمام محاولات خطيرة من إيفرتون وفي الدقيقة 24 سجل السيتي هدفه الأول عن طريق جابريال جيسوس ولكن رد عليهم إيفرتون بهدف التعادل في الدقيقة 33 عن طريق لورين.
وبمرور الوقت ظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض ولكن انتفض مانشستر سيتي بشكل كبير ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق رياض محرز ثم يسجل هدفه الثالث في الدقيقة 84 عن طريق رحيم سترلينج وظل السيتي يحاول تسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد مانشستر سيتي إلى 16 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضرب إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.