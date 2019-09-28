شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضرب إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

وبدأت المباراة بخطورة هجومية من مانشستر سيتي منذ الدقيقة الأولى أمام محاولات خطيرة من إيفرتون وفي الدقيقة 24 سجل السيتي هدفه الأول عن طريق جابريال جيسوس ولكن رد عليهم إيفرتون بهدف التعادل في الدقيقة 33 عن طريق لورين.



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وبمرور الوقت ظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض ولكن انتفض مانشستر سيتي بشكل كبير ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 71 عن طريق رياض محرز ثم يسجل هدفه الثالث في الدقيقة 84 عن طريق رحيم سترلينج وظل السيتي يحاول تسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد مانشستر سيتي إلى 16 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.