شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تصريحات لامبارد عقب تحقيق الفوز الأول مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

علق فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي على فوز فريقه اليوم السبت على نادي برايتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يحقق الفوز الأول في الدوري الإنجليزي

وحقق تشيلسي فوزه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج هذا الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد عقب هزيمة برايتون.

تصريحات لامبارد عقب الفوز على برايتون بالدوري الإنجليزي

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وقال فرانك لامبارد في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "هذه هي كرة القدم وهذا هو تشيلسي، نرغب أن نكون الأفضل طوال الوقت و نحاول بناء كل شيء رائع هنا".

وتابع: "كنا الأحق بالفوز وحققنا ما سعينا من أجله منذ الدقيقة الأولى، الثقة مهمة للغاية قبل مواجهتي ليل وساوثامبتون".

سبب عدم الفوز على ستامفورد بريدج من قبل

وأنهى لامبارد تصريحاته قائلا: "سبب عجزنا عن تحقيق الفوز على ستامفورد بريدج هو أننا لم نكن نقدم الأداء الأفضل، اليوم طوال المباراة كنا شغوفين ومقاتلين بالاضافة إلى أننا نتمتع بصلابة كبيرة".

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد تشيلسي إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.