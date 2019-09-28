شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية.. تشكيل «ريال مدريدوأتلتيكو مدريد» في الديربي والان مع التفاصيل

يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب واندا ميتروبوليتانو. تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني حراسة المرمى: يان أوبلاك الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي الوسط: كوكي – ساؤول نيجيز – توماس بارتي – فيتولو الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس Advertisements تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني حراسة المرمى: تيبو كورتوا الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إيدن هازارد ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

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