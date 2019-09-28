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إنتر ميلان يضرب سامبدوريا بثلاثية في الدوري الإيطالي

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استطاع نادي إنتر ميلان الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي من نادي إنتر ميلان بحثا عن تسجيل هدفه الأول في وقت مبكر وسط دفاع من لاعبي سامبدوريا ولكن سجل الإنتر هدفه الأول في الدقيقة 20 عن طريق سينسي بل وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 22 عن طريق سانشيز.

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وظل إنتر ميلان بحاول خطف المزيد من الأهداف وسط بعض المحاولات من لاعبي سامبدوريا لتسجيل هدفهم الأول وتفاحئ إنتر ميلان بطرد سانشيز في الدقيقة 46 ثم سجل سامبدوريا الهدف الأول لهم في الدقيقة يعقوب جانكتو ولكن سجل إنتر هدفه الثالث عن طريق غاجليارديني في الدقيقة 61 ليهدأ اللقاء حتى يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد إنتر ميلان إلى 18 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يقف رصيد سامبدوريا عند 3 نقاط في المركز العشرين.

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