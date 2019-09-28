شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يستمر في تحقيق الانتصارت لباريس سان جيرمان بفوز جديد على بوردو والان مع التفاصيل

استطاع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن يفوز على نظيره نادي بوردو بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي

وبدأت المباراة بتبادل كرات في منتصف الملعب ثم بدأ نادي باريس سان جيرمان في تشكيل خطورة على مرمى نادي بوردو ولكن أضاع لاعبو الفريق العديد من الفرص السهله وسط بعض المحاولات من لاعبي بوردو.

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وبمرور الوقت ظل كلا الفريقين يتبادلا الهجمات ولكن كانت الخطورة الأكبر لنادي باريس سان جيرمان الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 70 عن طريق نيمار دا سيلفا وظل لاعبو بوردو يحاولون خطف هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين بالدوري الفرنسي عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد باريس سان جيرمان إلى 18 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بينما يقف رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز الخامس.