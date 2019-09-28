شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يظهر لأول مرة بتشكيل الأهلي ضد كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

أعلن السويسري رينيه فايلر مدرب نادي الأهلي المصري تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة نادي كانة سبورت الغيني بعد قليل ضمن منافسات إياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ديانج بظهر للمرة الأولى في تشكيل الأهلي وشهد تشكيل الأهلي الأساسي ضد كانو سبورت اليوم ظهور إليو ديانج لاعب وسط الفريق للمرة الأولى منذ انضمامه للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. تشكيل الأهلي ضد كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، وليد سليمان، حسين الشحات، أحمد الشيخ. خط الهجوم: جونيور أجاي. نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي وكانو سبورت كانت قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شئ خارج أرضه.

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