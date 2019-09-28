شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب وراء غياب ديمبلي عن برشلونة ضد خيتافي والان مع التفاصيل
كشف إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة عن سبب غياب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق عن مباراة اليوم ضد نادي خيتافي بالدوري الإسباني.
برشلونة يوضح سبب غياب ديمبلي عن مباراة خيتافي
وأصدر نادي برشلونة بيان رسمي يؤكد خلاله أن سبب غياب ديمبلي عن مباراة خيتافي هو تعرضه إلى إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.
تصريحات فالفيردي بشأن إصابة ديمبلي
وأكد فالفيردي على إصابة ديمبلي حيث قال في تصريحات صحفية: "أختارنا عدم المخاطرة بمشاركة ديمبلي كإجراء وقائي له وغدًا سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية الشاملة، لا تبدو إصابته خطيرة ولا أريد التعليق عنها أكثر من ذلك".
نتيجة مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني اليوم
واستطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي خيتافي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.
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