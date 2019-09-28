شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون يصل ملعب بترو سبورت لمواجهة الزمالك متجاهلا خطاب الكاف والان مع التفاصيل

وصل منذ قليل فريق جينيراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بترو سبورت لمواجهة نادي الزمالك المصري في بطولة دوري أبطال إفريقيا. جينيراسيون يتجاهل قرار الكاف بتأجيل المباراة وقد تجاهل فريق جينيراسيون فوت قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل موعد المباراة لتصبح غدا الأحد بدلا من اليوم. وقد رفض مسؤلو ملعب بترو سبورت السماح لفريق جينيراسيون بدخول الملعب نظرا لعدم وجود مباراة أو حجز من نادي الزمالك. Advertisements سبب تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت وكشف أمير مرتضى أن الكاف قرر تأجيل موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا بسبب الظروف الأمنية. ويجب أن يتحمل الزمالك مصاريف إقامة النادي السنغالي بالأسكندرية وبالفعل قام الزمالك بحجز فندق لجميع افراد بعثة النادي السنغالي ببرج العرب. يذكر أن جينيراسيون فوت كان قد تمكن من الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة ذهاب دور 32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في السودان.

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