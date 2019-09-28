شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية حققها ليفربول بعد الفوز علي شيفيلد يونايتد والان مع التفاصيل

حقق نادي ليفربول فوزا صعبا خارج ارضه أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بمشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق

وبهذا الفوز استطاع أن يحطم العديد من الأرقام القياسية أبرزها انه أصبح على بعد مباراتين من معادلة رقم مانشستر سيتي القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو تحقيق 18 انتصار متتالي في تاريخ البطولة الإنجليزية.

وانتصر ليفربول للمرة الأولى منذ عام 1990 في 4 مباريات متتالية خارج أرضية ملعب الأنفيلد وهذا الفوز يعتبر هو الأول في تاريخ مواجهات نادي ليفربول و نظيره شيفيلد يونايتد علي ملعب الأخير.

وبهذه النتيجة أصبح نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في صدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة حيث حقق الفوز في 7 مباريات متتالية ‏ويُصبح ثاني فريق يفعلها بتاريخ البريميرلي بعد تشلسي عام 2005 والذي حقق 9 إنتصارات متتالية.