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برشلونة يفوز على خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني

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استطاع نادي يوفنتوس الإسباني أن يفوز على نظيره نادي خيتافي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ملخص مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني

وبدأت المباراة بشكل قوى من نادي برشلونة الذي شكل خطورة على مرمى خيتافي منذ البداية بالعديد من الفرص الخطيرة أمام بعض المحاولات من لاعبي خيتافي ولكن لم تكن في نفس خطورة محاولات برشلونة الذي تمكن من خطف الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق لويس سواريز.

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وظل برشلونة يحاول طوال المباراة لتسجيل المزيد من الأهداف وبالفعل في الدقيقة 49 سجل الفريق هدفه الثاني عن طريق فيربو جونيور وتعرض لينجليت لاعب برشلونة إلى الطرد في الدقيقة 82 بسبب تدخل عنيف على لاعب الخصم لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز برشلونة بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريق في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد برشلونة إلى 13 نقطة ليتواجد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

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