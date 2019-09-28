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تشيلسي يحقق فوزه الأول بالدوري الإنجليزي على حساب برايتون

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استطاع نادي تشيلسي أن يفوز على نظيره نادي برايتون بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الممتاز.

ملخص مباراة تشيلسي وبرايتون بالدوري الإنجليزي

بدأت المباراة بخطورة هجومية من نادي تشيلسي لخطف الهدف الأول وسط محاولات من لاعبي برايتون لتسجيل هدفهم الأول أيضا ولكن ظل كلا الفريقين يضيعا العديد من الفرص.

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وفي الدقيقة 50 سجل تشيلسي هدفه الأول عن طرئق ركلة جزاء سجلها فريلو كما سجل هدفه الثاني في الدقيقة 76 عن طريق ويليان وظل فريق برايتون يحاول خطف هدفه الأول ولكن دون جدوى أمام دفاع البلوز لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين.

ترتيب الفريقين بالدوري الإسباني عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد تشيلسي إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

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