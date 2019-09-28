شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0) وكانو سبورت (0).. دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: رامي ربيعة- أيمن أشرف- أحمد فتحي- محمود وحيد Advertisements الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- أحمد الشيخ- وليد سليمان- حسين الشحات الهجوم: جونيور أجايي. ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي- رمضان صبحي- محمد هاني- حسام عاشور- صلاح محسن- ياسر إبراهيم- وليد أزارو. أبرز أحداث المباراة د8: جووووول أليو ديانج يحرز الهدف الأول

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