شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بتشكيل الأهلي في مواجهة كانو سبورت بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، في اللقاء الذي ينطلق في الثامنة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements الدفاع: رامي ربيعة- أيمن أشرف- أحمد فتحي- محمود وحيد الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- أحمد الشيخ- وليد سليمان- حسين الشحات الهجوم: جونيور أجايي. ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي- رمضان صبحي- محمد هاني- حسام عاشور- صلاح محسن- ياسر إبراهيم- وليد أزارو.

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