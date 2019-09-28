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حسام البدري يجتمع بمعاونيه لوضع خطة العمل في المنتخب

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعه الأول مع جهازه المعاون، حضره كل من محمد بركات، وطارق مصطفى وأحمد أيوب، وسيد معوض، وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني وذلك بمقر اتحاد الكرة.

ووفقًا للحساب الرسمي لاتحاد الكرة، حيث شرح «البدري» استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، وحدد آليات توزيع العمل والاختصاصات بين أفراد الجهاز المعاون فيما يضمن متابعة دائمة ومنتظمة لمباريات الدوري العام، وكذلك المباريات الأفريقية لممثلي الكرة المصرية في دورى الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية، من أجل الوقوف على العناصر التي سيتم ضمها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوربية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بتسوانا بكامل نجومه في أولى الوديات الرسمية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

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