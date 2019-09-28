شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف ماليندي في مواجهة سهلة بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، نظيره ماليندى بطل زنجبار عند الثالثة عصر اليوم «الأحد» ضمن مباريات العودة لدور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية، ونجح بطل بورسعيد فى تحقيق الفوز على ماليندى فى عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدف ليضمن التأهل لدور الـ32 الإضافى بنسبة كبيرة، خاصة أن الفريق يكفيه التعادل حتى يضمن الصعود رسميًا.

وحرص إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على تصحيح أخطاء اللاعبين التى ظهرت خلال الفترة الماضية، وتحديدًا فى مباراة حرس الحدود والتى تعادل خلالها الفريق بهدف لكل فريق فى افتتاح مبارياته فى بطولة الدورى الممتاز. وشدد الجهاز الفنى على اللاعبين بعدم الاستهتار بالمنافس وتحقيق نتيجة الفوز بعدد وافر من الأهداف، من أجل اكتساب الثقة وتوجيه رسالة قوية لمنافسى المصرى مفادها أن الفريق عازم بقوة فى النسخة الحالية على المنافسة على اللقب.

ويعول إيهاب جلال خلال المباراة على مجموعة من اللاعبين المتميزين على رأسهم محمود وادى وأوستين أوموتو، وفريد شوقى، وإسلام عطية وسعيدو سنبورى.