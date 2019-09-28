شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في مهمة صعبة أمام شباب بلوزداد الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في اختبار هو الأصعب لفريق بيراميدز، يخوض الفريق مواجهة قوية، حينما يحل ضيفاً على شباب بلوزداد بطل الجزائر، اليوم عند السابعة إلا ربع مساء، في إطار مباريات العودة لدور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، والتى يشارك بها الفريق للمرة الأولى في تاريخه، وما يزيد من صعوبة المباراة هو النتيجة المخيبة للآمال لفريق بيراميدز بعدما تعادل 1/1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرض ملعب استاد الدفاع الجوى منذ قرابة أسبوعين.

وكثف الفرنسى ديسابر، المدير الفنى للفريق، الجرعات النفسية والمعنوية للاعبين وحثهم على ضرورة مواصلة المشوار في البطولة الإفريقية وتحقيق الفوز على بطل الجزائر في عقر داره، لافتاً إلى أن الأمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وتحدث المدير الفنى مع عناصر الخبرة في الفريق على رأسهم عبدالله السعيد وجون أنطوى وعمر جابر وأحمد الشناوى وعلى جبر وإيريك تراورى ضرورة الظهور بمستوى جيد وقيادة اللاعبين لتحقيق انتصار تاريخى.