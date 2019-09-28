شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يقرر ضم «بامبو» لقائمة الزمالك في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضم كريم بامبو لاعب الفريق، لقائمة الفريق التي غادرت إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

وكان المدرب الصربي قد أعلن عن قائمة الفريق عصر اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبوجبل

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الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، محمد عبدالسلام، حمدي النقاز، محمد عبدالشافي، عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد «زيز»، يوسف إبراهيم «أوباما»، محمد عنتر، أشرف بن شرقي، محمود عبدالرازق «شيكابالا»، إسلام جابر

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب.

ويواجه الزمالك، بطل السنغال مساء غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.