شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب التعاقد مع مهاجم أفريقي في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني لنادي الأهلي، على أول التدعيمات التي سيتعاقد معها الجهاز الفنى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما طلب التعاقد مع مهاجم إفريقى متميز، لقيادة هجوم الفريق.

وتحدث فايلر مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عن احتياج الفريق لمهاجم قوى، من أجل إنهاء أزمة إهدار الفرص السهلة التي يعانى منها الفريق، فضلاً عن الإصابات التي تضرب مروان محسن بشكل متكرر.

وخشى المدير الفنى أن يؤثر عدم التعاقد مع مهاجم إفريقى على الفريق بشكل سلبى، وينتظر أن يشاهد فايلر العديد من الفيدوهات الخاصة بمهاجين أفارقه لاختيار الأفضل منهم.

وفى حال التعاقد مع إفريقى جديد، سيتم المفاضلة بين وليد أزارو وجيرالدو، حيث تم الاستقرار على بقاء اليو ديانج وجونيور أجاى وعلى معلول، وتسعى إدارة الأهلى لمنح الفرصة لوليد أزارو خلال المباريات المقبلة حتى يتم تسويقه ويستفيد النادى من خلاله مادياً بشكل جيد، خاصة أن عروض الرحيل التي تلقاها المهاجم المغربى لم تكن على طموحات مسؤولى القلعة الحمراء.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والتى أقيمت، السبت، على ملعب برج العرب في إطار مباريات العودة لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته، الإثنين، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى في الدورى.

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وقرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح اللاعبين راحة للتخلص من حالة الإجهاد، والتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الإنتاج.

فيما قاد سامى قمصان، المدرب المساعد، مران مجموعة اللاعبين الذين غابوا عن مباراة كانو سبورت، والتى أقيمت صباح أمس على ملعب التتش.

وشارك في المران على معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق.

بدأ المران بجزء بدنى خفيف ثم خاض اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، اشتملت على التسليم والتسلم وتقسيمة لتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة.

بينما اكتفى عمار حمدى بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الغائبين عن مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وقاد سامى قمصان، المدرب المساعد، تدريبات الغائبين عن مواجهة كانو سبورت، والتى اشتملت على بعض الفقرات التدريبية، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب بشكل قوى حتى يكون جاهزاً لمواجهة الإنتاج الحربى الهامة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على أرض ملعب استاد السلام.