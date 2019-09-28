شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب «ميسي».. برشلونة يفوز على خيتافي بهدفين نظيفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق برشلونة فوزًا هامًا على نظيره فريق خيتافى، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

دخل برشلونة اللقاء مفتقدًا لخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والصاعد أنسو فاتي للإصابة.

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تقدم برشلونة عن طريق المهاجم الأوروجوياني لويس سواريس في الدقيقة 41، وعزز الإسباني جونيور فيربو التقدم بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 49.

كما تعرض المدافع الفرنسي كيليمنت لانجليه للطرد في الدقيقة 82 بعد حصوله على إنذارين.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 13 في المركز الثانى مؤقتًا، فيما يتواجد خيتافي في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.