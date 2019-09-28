نيبوشا يقترب من إزاحة الجبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام
لم يتمكن الفتح بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال من تحقيق الانتصار أو حتى التعادل في الجولات الخمس الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرتفع عدد المباريات الأخيرة التي لم يذق فيها النموذجي طعم الفوز مع الجبال إلى 15 مواجهة، مما جعل إدارة النادي تتحرك للبحث عن مدرب بديل، حيث فتحت خط مفاوضات مع المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش الذي سبق وأن أشرف على تدريب فريق هجر.
ويعيش الفتح بطل الدوري السعودي وكأس السوبر عام 2013 أوضاعا متأزمة بعد تلقيه الخسارة الخامسة أمس الأول على يد الوحدة في الجولة الخامسة للدوري.
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