كبار الأهلي والنصر.. خلافات مستمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

كشفت مباراة الأهلي أمام ضيفه النصر أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة وانتهت بالتعادل 0-0 في إطار الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أن المشاكل الإدارية في نادي الأهلي لا تزال قائمة، وأن اختلاف وجهات النظر بين رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ والمشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل لم يحل، حيث شوهد كل منهما يجلس في كابينة خاصة بملعب الجوهرة خلاف ما كان عليه الوضع قبل حديث الأمير منصور بن مشعل الفضائي الذي انتقد فيه عمل الصائغ تحديدا، حيث كانا يجلسان بجانب بعضهما.

وخلال مباراة أمس الأول جلس رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته في جانب، والمشرف العام مع مستشاره في الجانب الآخر.

في سياق متصل، أشادت جماهير الأهلي التي حضرت المباراة في الملعب بالمستوى المتميز للعناصر الشابة التي منحها المدرب الموقت صالح المحمدي كامل ثقته، خاصة ثنائي خط الدفاع عبدالله حسون وعبدالباسط هندي اللذين استثمرا الفرصة ونجحا في تثبيت أقدامهما، في المقابل صبت الجماهير غضبها على المهاجمين عمر السومة وديجانيني نظير تفننهما في ضياع فرص محققة للتسجيل.