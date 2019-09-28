رئيس الرائد.. ذهب لإطعام طيور الصحراء فمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - بريدة

شيع الرياضيون أمس بجامع محمد بن عبدالوهاب ببريدة، الرئيس الـ 14 لنادي الرائد عضو الجمعية العمومية عضو الاتحاد السعودي للكرة الطائرة المدير السابق للمنتخب السعودي الأول للطائرة، عبدالله المبارك الذي وافته المنية، إثر إصابته بسكتة قلبية بمحافظة قبة شرق بريدة أثناء رحلة برية مع بعض أصدقائه.

وكان المبارك ترك أصدقاءه عقب تناول وجبة الغداء أمس الأول، وذهب ببقايا الطعام لإطعام الطيور في الصحراء بالقرب من موقع إقامتهم، إلا أنه لم يعد، وبعد البحث عنه وجد متوفيا بجوار الطعام الذي حمله لإطعام الطيور.

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وشهد تشييع جثمان الراحل حشدا كبيرا من رياضيي منطقة القصيم وبعض أعضاء الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية الذين زاملوا الراحل أثناء عمله باتحاد الطائرة وتوليه عضوية عديد من اللجان التنظيمية لاتحاد اللعبة، بجانب رؤساء نادي الرائد يتقدمهم الرئيس الحالي فهد المطوع.

كما عزت الأندية السعودية أسرة الراحل، وكذلك نادي الرائد والاتحادات الرياضية، تقدمها اتحاد الطائرة الحالي برئاسة إبراهيم البابطين.

وكان عبدالله المبارك أسهم، وهو الشقيق الأكبر لنجم الكرة السعودية الراحل صالح المبارك، في دفع الحركة الرياضية بمنطقة القصيم من خلال الرائد، وإشرافه على كرة السلة وتدريب فريق اليد في السبعينات الميلادية والإشراف عليه إداريا، وكذلك من خلال توليه إدارة فريق كرة القدم، حيث حقق معه الصعود للممتاز كأول ناد من القصيم يصعد لدوري الأضواء عام 1987 في مباراة المطر الشهيرة التي جمعت الرائد بالند التقليدي التعاون.