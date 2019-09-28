العجلان ينضم للمطالبين برحيل الحلافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

وسعت نتيجة التعادل 0-0 التي خرج بها النصر في مواجهته أمام مضيفه الأهلي أمس الأول ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دائرة الخلاف في النادي العاصمي، حيث طالب عضو الشرف فهد العجلان، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي، بتقديم استقالته. وكتب العجلان مغردا في تويتر «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أين الوعود يا عبدالرحمن الحلافي التي وعدت بها أمام القائمة الذهبية وأمام عضو الشرف فهد المشيقح».

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وسبق للعجلان العمل كنائب رئيس في عهد إدارة الأمير فيصل بن تركي.

وسبق العجلان في مطالبة الحلافي بالاستقالة، عضو الشرف سعد آل مغني الذي تمنى أيضا رحيل الإدارة، مؤكدا أنها غير قادرة على تسيير أمور النادي، إضافة إلى نيتها بيع عقود عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم المغربي نور الدين أمرابط والتنازل عن المدير الفني، البرتغالي روي فيتوريا.

على صعيد آخر، أبدت إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت تمسكها بموقفها القانوني وفقا للوائح، ورفضها إقامة مباراة الفريق أمام الفيصلي ضمن الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المجمعة، ولا سيما أن الفريق سيخوض 4 مباريات متتالية خارج ملعبه في الرياض. وتسعى الإدارة لتأجيل اللقاء أسوة بتأجيل ديربي القصيم الرائد والتعاون في الجولة الرابعة نتيجة انشغال المنشآت الرياضية.