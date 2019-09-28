الوحدة.. من لا شيء إلى كل شيء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فاجأ الوحدة عشاقه قبل خصومه بعد أن نقلته نتائج العمل في صمت إلى الواجهة، فبعد هزيمتين متتاليتين في أرضه بين جماهيره، حقق 3 انتصارات متتالية، اثنان خارج الأرض وفوز بين الجماهير، وبعد أن كان في المركز قبل الأخير انتقل إلى الثاني (قبل نتائج مباريات أمس في الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، في إشارة إلى نجاح مجلس إدارة النادي برئاسة سلطان أزهر في قراءة الأوضاع سريعا قبل فوات الأوان من خلال قرار إقالة المدير الفني للفريق، الكرواتي ماريو سيتانوفتش، والاستعانة بالأوروجوياني الخبير بالدوري السعودي، دانيال كارينيو.

مركز بعرق الجبين

حتى نهاية الجولة الثانية بقي الوحدة متذيلا للترتيب مناصفة مع بعض الفرق نتيجة خسارتيه في ملعبه بين جماهيره مباراتيه الافتتاحيتين أمام الاتفاق وأبها، إلا أنه سجل انتفاضة قوية في الجولة الثالثة بانتزاعه الفوز من مضيفه الأهلي في عقر داره بجدة بعد جهد وعمل كبير من الإدارة وإصرار اللاعبين على العودة ومصالحة الجماهير بعد أن جاء حضورها مخجلا في المواجهتين الأوليين مقارنة بحضورها في الموسم الماضي بملعب النار.

قرار شجاع

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رغم تحقيق فرسان مكة الفوز على الأهلي في ملعبه بين جماهيره، إلا أن إدارة النادي رأت أن الكرواتي ماريو ليس الأنسب لقيادة الفريق بعد أن وقفت على عدد من الملاحظات على عمله وتعامله مع اللاعبين، وما حققه من نتائج، حيث أقالته بعدما أتمت تعاقدها مع المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو كرجل مناسب في المكان والتوقيت المناسب، نظير خبرته ومعرفته بالدوري السعودي من خلال تدريبه النصر مرتين والشباب مرة.

6 نقاط سريعة

على غير العادة، تصدى كارينيو لمهمة قيادة الفريق أمام الفيحاء في الجولة الرابعة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخطف 3 نقاط مهمة بعد أن أظهر شجاعته في بدء مهمته فورا دون أن يتعلل بعدم معرفة الفريق أو أن يقود مدرب موقت الفريق في هذه المهمة على أن يكتفي هو بالفرجة ويبدأ مهامه بعد مباراة الفيحاء كما هو المعتاد لدى الكثير من المدربين، علما أن المدة الفاصلة بين حضوره ومباراة الفيحاء لم تصل إلى 72 ساعة. كما قاد كارينيو فرسان مكة إلى فوز ثان على التوالي بالتغلب على ضيفهم الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، كأول فوز للوحدة على ملعبه من أصل 3 مباريات.

عوامل أعادت الفرسان للساحة

إقالة المدرب ماريو سيتانوفتش والتعاقد مع دانيال كارينيو

التعاقد مع قلب الدفاع بواتيا قادما من الهلال

الإبقاء على قلب الدفاع ريناتو

تدارك الإدارة لبعض الأخطاء وتصحيحها سريعا

نتائج الفريق في الجولات الخمس الماضية

خسر في ملعبه من الاتفاق 0- 2

خسر في ملعبه من أبها 1- 2

فاز خارج ملعبه على الأهلي 2- 1

فاز خارج ملعبه على الفيحاء 1- 0

فاز في ملعبه على الفتح 2-0

الوضع العام للفريق