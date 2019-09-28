الأهلي ضد كانو سبورت .. أليو ديانج يظهر بتشكيلة الأهلي الرسمية...

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى لفريق النادي الأهلي ضد كانو سبورت فى اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد – أيمن أشرف – رامي ربيعة – احمد فتحي

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – احمد الشيخ – وليد سليمان

خط الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايى

الاهلي ضد كانو سبورت قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، استبعاد الثنائي محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي من قائمة المباراة الرسمية التي ستواجه كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى الثامنة من مساء اليوم (السبت) على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الثنائي قفشة وحمدى فتحى، مرانًا خفيفًا بالفندق الذي يقيم فيه المارد الأحمر ببرج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت اليوم السبت 28-9-2019 فى دوري أبطال أفريقيا اون لاين بدون تقطيع حيث يبحث النادى الأهلى بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر عن التأهل لدور المجموعات عندما يواجه فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساءا.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد كانو سبورت حيث يخوض فريق الكرة بالأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، مباراة سهلة من الناحية النظرية حينما يستضيف فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يخوضها الأهلي دون ضغوط بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بغينيا الاستوائية بثنائية نظيفة .

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بث مباشر اليوم حيث يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم من بتسوانا مكوّن من "جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالإضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا و الاثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي و كانو سبورت بث مباشر اليوم



مشاهدة مباراة الأهلي و كانو سبورت بث مباشر اليوم ويدخل الأهلي بمعنويات جيدة لعدة أسباب يأتي في مقدمتها التتويج بالسوبر المحلي مؤخراً بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم الفوز على سموحة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الأثنين الماضي لذا فإن معنويات لاعبي الأهلي والجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر تبدو عالية للغاية.

مشاهدة مباراة الأهلي و كانو سبورت اون لاين

مشاهدة مباراة الأهلي و كانو سبورت اون لاين ورغم أن الأهلي يُعاني حالياً من شبح الإصابات حيث يغيب كلاً من مروان محسن ومحمود متولي للإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخراً حيث أُصيب الأول في لقاء سموحة فيما أُصيب الثاني خلال لقاء سموحة إلا أن الجهاز الفني لديه بدائل كثيرة قادرة على تعويض هذه الغيابات حيث يمتلك المدرب السويسري ترسانة من نجوم الفريق أمثال وليد سليمان وصلاح محسن ووليد أزارو العائد بعد إصابة أبعدته 3 مباريات عن الفريق وهناك أيضاً احمد فتحي وعمرو السولية وديانج ومحمد هاني وأحمد فتحي وأجايي ومحمد مجدي قفشة وياسر أبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وثنائي حرس المرمى المُتميز محمد الشناوي وشريف إكرامي.



يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي و كانو سبورت اون لاين



يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي و كانو سبورت اون لاين حيث رغم سهولة المباراة نظرياً إلا أن فايلر تحدث مع لاعبيه عن ضرورة تقديم عرض قوي أمام بطل غينيا الاستوائية ومواصلة العروض القوية التي حققها افريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد وهي الفوز على كانو سبورت ثم الفوز على الزمالك في السوبر وأخيراً إسقاط سموحة في الدوري وتحدث المدرب السويسري مع لاعبيه بشأن ضرورة الحفاظ على التأكيد على قوة المارد الأحمر وقدرته على إستعادة اللقب الافريقي.

مبارة الاهلي ضد كانو سبورت بث مباشر



مبارة الاهلي ضد كانو سبورت بث مباشر حيث يتطلع الضيوف لتقديم عرض جيد أمام بطل مصر ورغم صعوبة المهمة إلا أن مدرب الفريق الغيني أكد أن كرة القدم لا تعرف المستحيل وأن الفوز على بطل مصر ليس مستحيلاً ، وذهب في تصريحات صحفية قبل الحضور للقاهرة لخوض اللقاء إنه سيبذل قصارى جهده من أجل تقديم عرض قوي ونتيجة جيدة .