شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. إصابة محمد الشناوي خلال عملية الإحماء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمد الشناوي حارس الاهلي لإصابة خلال عملية أحماء الفريق قبل مباراة كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بعد قليل بملعب برج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. كان فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن تشكيل الاهلي لمباراة بطل غينيا وتضمن التشكيل مشاركة الشناوي أساسياً قبل أن يتعرض للأصابة بالتواء في الأنكل خلال عملية الإحماء ليُشارك شريف إكرامي بدلاً منه في اللحظات الأخيرة. ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من : خط الدفاع : أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد Advertisements خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان خط الهجوم : أحمد الشيخ وجونيور أجايي ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من رمضان صبحي ومحمد هاني وحسام عاشور وصلاح محسن وياسر إبراهيم ووليد أزارو يذكر أن الاهلي كان قد فاز على كانو سبورت في غينيا الإستوائية بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

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