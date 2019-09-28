شكرا لقرائتكم أسوان يتعادل مع اف سي مصر سلبيا فى الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق أسوان و أف سى مصر سلبيا فى المباراة التى جمعتهما بملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز. وحصد الفريقين أول نقطة لهم فى بطولة الدورى الممتاز بعد الخسارة فى الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز . Advertisements جاءت المباراة ضعيفة المستوى من قبل لاعبى الفريقين و حرصهم الشديد من الخسارة والإلتزام الدفاعى الذى ظهر أثناء سير اللقاء . كان أف سى مصر قد خسر المباراة الإفتتاحية له ببطولة الدورى الممتاز أمام الانتاج الحربى بثلاثية نظيفة .

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