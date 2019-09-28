شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يخيم على أحداث الشوط الأول بين أسوان واف مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى لاعبى الفريقين لحصد أول ثلاث نقاط لهم فى بطولة الدورى بعد الهزيمة فى الجولة الاولى من عمر البطولة .
جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى من قبل لاعبى الفريقين و الاحتفاظ بالكرة بمنطقة وسط الملعب ولذلك بسبب الحرص الشديد من أستقبال الاهداف وأنعدام الدفعة الهجومية للاعبين .
وكان خسر فريق أف سى مصر المباراة الافتتاحية له ببطولة الدورى الممتاز أمام الانتاج الحربى بنتيجة ثلاثية نظيفة .
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يخيم على أحداث الشوط الأول بين أسوان واف مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.