شكرا لقرائتكم التعادل السلبي يخيم على أحداث الشوط الأول بين أسوان واف مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أسوان و أف سى مصر بالتعادل السلبى خلال المباراة التى تجمعهم حاليا بملعب الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

ويسعى لاعبى الفريقين لحصد أول ثلاث نقاط لهم فى بطولة الدورى بعد الهزيمة فى الجولة الاولى من عمر البطولة .

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جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة المستوى من قبل لاعبى الفريقين و الاحتفاظ بالكرة بمنطقة وسط الملعب ولذلك بسبب الحرص الشديد من أستقبال الاهداف وأنعدام الدفعة الهجومية للاعبين .

وكان خسر فريق أف سى مصر المباراة الافتتاحية له ببطولة الدورى الممتاز أمام الانتاج الحربى بنتيجة ثلاثية نظيفة .