شكرا لقرائتكم المقاولون يقتنص تعادلا مثيرا من سموحة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق المقاولون فى ادارك التعادل مع سموحة بنتيجة 2-2 في المباراة التي اقيمت بينهما علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز .

تقدم محمود عزت بالتسجيل لسموحة في الدقيقة 31 ، وأحرز طاهر محمد طاهر هدف التعادل للمقاولون من ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات، فى حين استطاع حسام حسن لاعب سموحة أحراز هدف التقدم مرة أخري لفريقه في الدقيقة 79 ، وفي الدقيقة 90 استطاع سيف الدين الجزيري تسجيل هعدف التعادل لفريق المقاولون لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين .

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وبهذة النتيجة أصبح رصيد لمقاولون 4 نقاط في صدارة ترتيب جدول المنافسة مؤقتأ وأصبح رصيد سموحة نقطة واحدة في المركز الـ13