شكرا لقرائتكم مسئولو السنغال يصدمون مندوب الزمالك فى فندق الإقامة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حاول نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالزمالك حل أزمة مباراة فريقه ضد جينيراسيون فوت من خلال التوجه إلى فندق إقامة الفريق السنغالى ولكنه فشل فى الوصول إلى حل.

وتجاهل مسئولو الفريق السنغالى محاولات نبيل عبد الفتاح ورفضوا التفاوض تحت أى حال من الأحوال.

وأعلن مسئولو الفريق السنغالى أن جزء من البعثة سيغادر القاهرة اليوم والجزء الأخر سيرحل غدا.

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كان مسئولى الفريق السنغالي توجهوا لملعب بتروسبورت،لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ولكن مسئولى الملعب أكدوا للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بأستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.