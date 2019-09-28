شكرا لقرائتكم كواليس 60 دقيقة لبطل السنغال أمام بتروسبورت .. رفض محاولات الحل مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365، كواليس 60 دقيقة لبعثة فريق جينيراسيون السنغالي، أمام ملعب بتروسبورت، لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك غدا الأحد فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وبعد توجه الفريق السنغالي لملعب بتروسبورت، أكد مسئولو الملعب للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بأستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

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وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.