شكرا لقرائتكم الزمالك يعد بـ"فيديو" للرد على أكاذيب مسئولى السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى الزمالك بعدم استقبالهم فى المطار فور وصولهم للقاهرة لمواجهة الأبيض فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووعد مسئولو الزمالك بنشر فيديو لاحقا للرد على أكاذيب نظرائهم فى السنغال مؤكدين أن الفيديو يحتوى على مراسم الاستقبال والشكل اللائق الذى لاقاه مسئولى السنغال من حسن الضيافة .

كان مسئولى الفريق السنغالي توجهوا لملعب بتروسبورت،لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ولكن مسئولى الملعب أكدوا للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بأستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

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وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.