شكرا لقرائتكم ميتشو يتراجع ويضم بامبو لقائمة مباراة جينيراسيون السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر ميتشو اصطحاب اللاعب لرحلة الإسكندرية، لتضم القائمة كلاً من..
في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد عنتر – أشرف بنشرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – إسلام جابر، كريم بامبو
خط الهجوم : مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب
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