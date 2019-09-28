شكرا لقرائتكم ميتشو يتراجع ويضم بامبو لقائمة مباراة جينيراسيون السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، عن استبعاد كريم بامبو لاعب الفريق الأبيض من قائمة الفريق التى ستتوجه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الأحد على استاد برج العرب.

وقرر ميتشو اصطحاب اللاعب لرحلة الإسكندرية، لتضم القائمة كلاً من..

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي “الونش” – محمد عبدالسلام – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة

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خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد عنتر – أشرف بنشرقي – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – إسلام جابر، كريم بامبو

خط الهجوم : مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.