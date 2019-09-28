شكرا لقرائتكم مبعوث الجبلاية يتوجه لمقر إقامة بطل السنغال بعد تجاهله مع وفد الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه وفد الزمالك المكون من علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادى، وشريف إسلام مدير التعاقدات، ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ممثلا للجبلاية، إلى فندق إقامة بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، من أجل إعادة التفاوض معهم حول أنهاء أزمة مباراة الفريقين وخوض المباراة غدا خاصة بعد تجاهله عند ملعب بتروسبورت وكان فى استقبالهم تام عبد الله السكرتير العام لنادي جينيراسيون.

وغادر فريق جينيراسيون فوت السنغالى ملعب بتروسبورت منذ قليل بعدما رفض التفاوض مع وفد الزمالك، ووفقاً لتأكيدات مسئولوة النادي الستغالي فمن المقرر أن يُغادر جزء من البعثة السنغالية القاهرة مساء اليوم،السبت، على أن يُغادر باقي البعثة غداً الأحد حسب مواعيد الحجز السابقة قبل إندلاع أزمة موعد وملعب المباراة.

وكانت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، تواجدت فى الوقت الحالى أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء اليوم.

Advertisements

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.