شكرا لقرائتكم ثنائى اللجنة الخماسية يتفقد مشروع الهدف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الثنائى الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية والدكتور أحمد عبدالله عضو مجلس إدارة الجبلاية العمل بمشروع الهدف فى حضور د.مصطفي عزام مدير مشروع الهدف وفتحي السيد الإداري . وأوضح جمال محمد على أن المشروع بالفعل سيكون أكبر صرح لكرة القدم في أفريقيا ويضم فندق خمسة نجوم يتسع لـ 300 فرد بثلاثة أجنحة أحدهم للمنتخب الأول مستقل وآخرون للمنتخب الأولمبي والشباب ، كما يضم ثلاثة ملاعب نجيل طبيعي ونادي صحي كامل وصالة لياقة بدنية و قاعة اجتماعات تتسع لـ 600 فرد وقاعات محاضرات ومطاعم وأيضا مبني إداري للاتحاد يشمل جميع الادارات الخاصة بالاتحاد وحجرات خاصة بالأجهزة الفنية للمنتخبات.

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