شكرا لقرائتكم مفيش ماتش هنا .. كاميرا الخليج 365 ترصد وجود بعثة السنغال فى بتروسبورت لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ما زالت أزمة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي تلقى بظلالها على المشهد الكروى قبل مواجهة الفريقين فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

شرارة الأزمة بدأت بعد نقل اللقاء على إلى ملعب برج العرب الأمر الذى رفضه مسئولى الفريق السنغالى وتمسكوا بإقامة المباراة على ستاد بتروسبورت كما حدد لها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" .

وتوجهت بعثة جينيراسيون السنغالي إلى ملعب بتروسبورت لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك غدا الأحد فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

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أكد مسئولوستاد بتروسبورت للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بإستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.