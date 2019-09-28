شكرا لقرائتكم وفد من الزمالك يتوجة لمقر جينيراسيون فوت لإعادة التفاوض حول برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادر فريق جينيراسيون فوت السنغالى ملعب بتروسبورت منذ قليل بعدما رفض التفاوض مع وفد الزمالك، ووفقاً لتأكيدات مسئولوة النادي الستغالي فمن المقرر أن يُغادر جزء من البعثة السنغالية القاهرة مساء اليوم،السبت، على أن يُغادر باقي البعثة غداً الأحد حسب مواعيد الحجز السابقة قبل إندلاع أزمة موعد وملعب المباراة.
وكانت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، تواجدت فى الوقت الحالى أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء اليوم.
وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.
يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
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