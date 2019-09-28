شكرا لقرائتكم جينيراسيون يرفض التفاوض مع الزمالك ويرفضون إقامة المباراة ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى، التفاوض مع وفد الزمالك المكون من علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادى، وشريف علاء مدير التعاقدات، خلال تواجدهم أمام ملعب بتروسبورت.

وحرص علاء مقلد وشريف علاء على التوجه إلى ملعب بتروسبورت للتفاوض مع مسئولو النادى السنغالى، حول الموافقة على التوجه حاليًا إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، لإقامة المباراة بينهما فى الثامنة مساء غدًا الأحد، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ورفض رئيس نادى جينيراسيون السنغالى، التفاوض مع وفد الزمالك، معربًا عن استيائه الشديد من التجاهل فى بداية الأمر، وعدم التفاوض معهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن جينيراسيون موقفه سليم، ولن يتنازل عن حقوقه فى تلك الأزمة.

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وكانت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، تواجدت فى الوقت الحالى أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء اليوم.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.