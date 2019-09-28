شكرا لقرائتكم علاء مقلد : جينيراسيون السنغالى يفتعل أزمة بدون لازمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن نقل مباراة جينيراسيون فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت لملعب برج العرب، خوفا على لاعبي السنغال ولزيادة تأمين البعثة.

أضاف علاء مقلد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد الأفريقى وافق على نقل المباراة بشكل رسمي وتم حجز فنادق الإقامة لبطل السنغال على نفقة الأبيض للتواجد الفترة الزمنية التى يحددوها كما تم حجز ملاعب التدريب.

شدد علاء مقلد أنه يتعجب من موقف الفريق السنغالي ويشعر بسعيه لافتعال أزمة دون داعي خاصة أن الأمور واضحة ومحسومة والكاف على علم بكل ما حدث وبالتالي لا يوجد أى داعي لما يفعله مسئولي نادي جينيراسيون.