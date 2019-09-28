شكرا لقرائتكم علاء مقلد : جينيراسيون السنغالى يفتعل أزمة بدون لازمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شدد علاء مقلد أنه يتعجب من موقف الفريق السنغالي ويشعر بسعيه لافتعال أزمة دون داعي خاصة أن الأمور واضحة ومحسومة والكاف على علم بكل ما حدث وبالتالي لا يوجد أى داعي لما يفعله مسئولي نادي جينيراسيون.
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