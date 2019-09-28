شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. تعرف على تشكيل بطل غينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وضم تشكيل كانو سبورت كلا من :- حراسة المرمى : أوندو مانجوي خط الدفاع : جوستافو ميلشور - أبيسو أيونو - بيناجمين إيدو ندومج - خيسوس نجويما Advertisements خط الوسط : بريبي - سيبي بيتا - مونسوي - لويس إنريك نسوي - فيسنتي أسومو خط الهجوم : بيكومبا. يذكر أن الاهلي كان قد فاز على كانو سبورت في غينيا الإستوائية بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد كانو سبورت .. تعرف على تشكيل بطل غينيا الاستوائية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.