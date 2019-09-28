شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. تعرف على تشكيل بطل غينيا الاستوائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وضم تشكيل كانو سبورت كلا من :- حراسة المرمى : أوندو مانجوي
خط الدفاع : جوستافو ميلشور - أبيسو أيونو - بيناجمين إيدو ندومج - خيسوس نجويما
خط الوسط : بريبي - سيبي بيتا - مونسوي - لويس إنريك نسوي - فيسنتي أسومو
خط الهجوم : بيكومبا.
يذكر أن الاهلي كان قد فاز على كانو سبورت في غينيا الإستوائية بلقاء الذهاب بثنائية نظيفة.
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