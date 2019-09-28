شكرا لقرائتكم الفيصلي يقتنص الوصافة.. والحزم يواصل تألقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص الفيصلي انتصاراً ثميناً عقب فوزه القاتل أمام ضيفه العدالة 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك سلمان بالمجمعة، في حين واصل الحزم تألقه عقب فوزه على ضيفه ضمك 4-صفر، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

واصل الفيصلي عروضه القوية بعد فوزه القاتل أمام مضيفه العدالة 3-1. وتقدّم العدالة أولاً عند الدقيقة 33 عن طريق لاعبه عبدالله اليوسف الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الفيصلي.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 47 حينما تمكن مدافعه ايغور روسي من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الهولندي يوسف الجبلي برأسه في شباك العدالة. وعند الدقيقة 53 أهدر البرازيلي لويس غوستافو مهاجم الفيصلي فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما أهدر ركلة جزاء. وعند الدقيقة 90+1 تمكن البرازيلي ويليام مهاجم الفيصلي من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعد تلقيه تمريرة من مواطنه لويس غوستافو ليضعها في الشباك. وعند الدقيقة 90+4 اختتم البرازيلي لويس غوستافو أهداف الفيصلي بتسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من مواطنه ويليام ليضع الكرة في الشباك.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بنقطتين، في حين بقي العدالة على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز السادس.

فرحة الحزم بالهدف الثاني في مرمى ضمك

وفي الرس واصل الحزم تألقه بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي حينما اكتسح ضيفه ضمك 4-صفر.

وسجّل أهداف الحزم مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ هدفين عند الدقيقتين "4،69"، وحسن حبيب "38"، ويوسف عمر "78".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن، في حين بقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز 14.