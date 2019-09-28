شكرا لقرائتكم إدارة النصر تعلن عن إغلاق أكثر من 60 مخالصة تتجاوز 150 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي النصر، أنه نجح في إغلاق أكثر من 60 مخالصة مالية وديون على النادي بقيمة تتجاوز 150 مليون ريال، تعود إلى لاعبين ومدربين ووكلاء وشركات، وذلك خلال 70 يوما من عمل الإدارة برئاسة صفوان السويكت.

ونشر النصر في حسابه الرسمي على "تويتر" تفاصيل إنجازات الإدارة عقب تسمية السويكت برئاسة النادي في 15 يوليو الماضي، ومن ضمنها التعاقد مع عبدالفتاح آدم قادما من التعاون، ومع نجم منتخب الشباب محمد مران بالإضافة إلى مختار علي.

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وذكر النادي أنه تم توقيع عقود احترافية مع مواهب النصر الشابة، هم: فراس البريكان وأيمن يحيى ونواف العقيدي وعبدالرحمن الشمري وضاري العنزي ويحيى النجعي وأسامة البوادري ومحمد الحسن، بجانب التسجيل في سبعة ألعاب مختلفة جديدة وزيادة عدد الألعاب من ثلاث إلى عشر، مع تمديد عقد عبدالرزاق حمدالله لمدة ثلاث سنوات، والتعاقد مع طاقم طبي جديد للفريق الأول، وجهاز فني للفئات السنية من الجنسية البرتغالية.

وأضاف النادي: تم تطوير إدارة الهيكلة للنادي واستحداث إدارات جديدة لأول مرة في تاريخ النادي، مثل إدارة الحوكمة والالتزام، بالإضافة إلى إدارة متخصصة في التحليل الفني واكتشاف اللاعبين، وإعادة تنظيم الإدارة اللوجستية للفريق الأول لكرة القدم، والتي تختص بمدربي ولاعبي الفريق الأول وعائلاتهم، وإنشاء مجلس خاص لجماهير نادي النصر بعدد يتجاوز 1000 مع استهداف الوصول إلى 5 آلاف.

وذكر النصر أنه تم صياغة الاحتياجات المالية ومراجعة كافة القوائم المالية المتوقعة للموسم الرياضي الحالي 2019-2020، وسداد كافة الالتزامات المالية لمتطلبات التسجيل الصيفية للفريق الأول، مع سداد متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية 2020، بجانب صرف مبلغ 38 مليون ريال مكافأة الحصول على بطولة الدوري العام الماضي، وتم تسليمها للاعبين والجهاز الفني.