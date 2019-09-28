جينيراسيون السنغالي يرفض تغيير موعد مباراته أمام الزمالك ويهدد بالانسحاب.. وتعليق قوي من القلعة البيضاء

كتب: ضياء السقا

نشبت أزمة حادة خلال الساعات الماضية، بسبب رفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي تأجيل مباراته أمام الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، إلى غدا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بدلا من اليوم السبت، في بتروسبورت.

وكان الزمالك قد أخطر الاتحاد الإفريقي بتغيير موعد ومكان المباراة لأسباب أمنية، وبدوره اعتمد الكاف الموعد الجديد، وأرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامتها غدا في الثامنة مساء، وهو ما رفضه مسئولي النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض اللقاء فى موعده المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.

وفي سياق متصل، نشر النادي السنغالى بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه: "تم إخطارنا في الساعة 4:00 عصر الجمعة من جانب الكاف، بتأجيل المباراة على الأحد بدلا من السبت.. كيف يمكننا في 24 ساعة تأجيل المباراة. من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض هذه المباراة في الإسكندرية. نحن نتمسك بحقوقنا، وإذا كان يجب علينا أن نسلك كل الطرق لنطالب باحترام القوانين من الجميع فسنفعل ذلك".

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وتوجه الفريق السنغالي، إلى ملعب بتروسبورت مساء اليوم السبت، لإثبات موقفهم، بناء على الموعد القديم، ورفضوا التفاوض مع مندوبي الزمالك، وأعلنوا عدم سفرهم للإسكندرية لخوض المباراة على برج العرب.

وفي ذات السياق، قال مصدر بالزمالك لـ"اليوم السابع" إن عدم حضور الفريق السنغالى للمباراة المحدد لها غدًا الأحد، سيصب فى مصلحة الفريق الأبيض، حيث سيتأهل تلقائيًا لدور الـ 16 بالبطولة، بعد أن يعتبر جينيراسيون فوت منسحب من المباراة وخاسرًا بنتيجة 2/0.

وأضاف المصدر تعليقًا على وصول الفريق السنغالي لملعب بتروسبورت منذ قليل وتمسكه بخوض المباراة فى الثامنة مساء اليوم، قائلاً: "موقفنا سليم 100% والاتحاد الأفريقى أبلغ الفريق السنغالى بالتغيير لكنهم لم يمتثلوا للقرار، وإذا لم يحضروا غدًا ستكون مصلحة للزمالك، الذى سيتأهل دون مشقة أو تعب، خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهة هامة مع مصر المقاصة يوم الخميس المقبل فى الدورى، على برج العرب".

وكان الزمالك قد خسر في لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة 2/1، ويحتاج المارد الأبيض للفوز بهدف دون رد لضمان التأهل.