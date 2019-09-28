4 تغييرات في تشكيل الأهلي الرسمي أمام كانو سبورت

كتب: ضياء السقا

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت علي ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب في غينيا قد انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمي : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان

خط الهجوم : أحمد الشيخ وجونيور أجايي

ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي ورمضان صبحي ومحمد هاني وحسام عاشور وصلاح محسن وياسر إبراهيم ووليد أزارو