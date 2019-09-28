كتب: ضياء السقا
حقق ليفربول، فوزا صعبا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بنتيجة (1-0) في الجولة السابعة من الدوري الانجليزي التي أقيمت ظهر السبت.
وسجل جورجيو فينالدوم هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.
وشارك النجم المصري، محمد صلاح في اللقاء كاملا، وأدى أداء جيدا ولكن كان عليه رقابة صارمة من مدافعي شيفيلد.
وساهم صلاح في صنع فرصة خطيرة في الدقيقة 43 من عمر اللقاء، بعدما مرر الكرة لروبيرتو فيرمينو الذي مرر الكرة لساديو ماني ليسدد الكرة قوية لترتطم في القائم.
وأهدر محمد صلاح انفرادا صريحا في الدقيقة 77، بعدما سدد كرة أرضية نجح حارس شيفيلد في التصدي لها بقدمه ليحولها لركلة ركنية.
ورفع ليفربول رصيده لـ21 نقطة، في الصدارة بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة 8 في المركز العاشر.
شاهد ملخص لمسات صلاح
كانت هذه تفاصيل خبر ملخص لمسات صلاح أمام شيفيلد: فرصة ضائعة بشكل غريب.. وقيادة هجمة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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