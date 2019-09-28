بايرن يعود إلى موقعه الطبيعي وخسارة أولى للايبزيغ









اسماء السيد - اعتلى بايرن ميونيخ موقعه المعتاد في صدارة الدوري الالماني في كرة القدم، بعد فوزه المتوقع والصعب على مضيفه بادربورن متذيل الترتيب 3-2، مستفيدا من التعثر الكبير للمتصدر السابق لايبزيغ أمام ضيفه شالكه 1-3.

ورفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الاخيرة، رصيده الى 14 نقطة، مقابل 13 لكل من شالكه ولايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن.

وما هو لافت في هذه المرحلة حتى الان، خسارة النادي المضيف في ست مباريات حتى الان، فيما يلتقي بوروسيا دورتموند ضيفه فيردر بريمن في وقت لاحق، وبحال فوزه سينضم الى الاندية التي تملك 13 نقطة في المركز الثاني.

ونجح بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على توتنهام الإنكليزي الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا، في زيادة محن بادربورن الوافد الجديد إلى دوري الأضواء فألحق به خسارة خامسة، برغم ان الاخير نجح في تقليص الفارق معه في الدقائق الاخيرة.

وأطبق بايرن على مضيفه مطلع الشوط الاول، فأهدر هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمرمى مشرع حتى من حارسه، اذ سدد بيسراه أرضية مرت بجانب القائم الايمن اثر عرضية "مقشرة" من الفرنسي كينغسلي كومان (7).

وجاء دور كومان ليهدر فرصة محققة اخرى سددها منفردا يمينية علت العارضة من منتصف المنطقة (13).

لكن زميلهما الدولي سيرج غنابري عوّض عندما كشف له زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو الدفاع على الجهة اليمنى فتابعها ارضية مفتتحا التسجيل (15).

وبين الشوطين، اراح الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن لاعب الوسط الاسباني تياغو والمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، دافعا بمواطنه الأخير خافي مارتينيز والكندي الفونسو ديفيس.

وصنع الدولي يوشوا كيميش كرة جميلة لغنابري على الجهة اليمنى عكسها على طبق من ذهب لكوتينيو المعار من برشلونة الاسباني، فسجل في المرمى الخالي للمرة الثانية تواليا (55)، في ثالث مشاركة اساسية في الدوري للدولي البرازيلي.

لكن بادربورن قلص الفارق عبر كاي بروغر بتسديدة يمينية من داخل المنطقة عجز الحارس الدولي مانويل نوير عن صدها (68).

لم ينس ليفاندوفسكي ان يسجل قبل نهاية الوقت متابعا هوايته المفضلة مستفيدا من تمريرة في العمق لعبها ساقطة فوق الحارس الخارج من منطقته (79).

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ورفع بايرن رصيده التهديفي الى 18 هدفا في 6 مباريات، بينها 10 لليفاندوفسكي (31 عاما) متصدر ترتيب الهدافين.

واصبح ليفاندوفسكي اول لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجل 10 أهداف في 6 مباريات.

لكن بادربورن ابى الاستسلام وقلص الفارق بتسديدة صاروخية بعيدة للنيجيري جميلو كولينز كانت الاجمل في المباراة (84).

وفي مباراة ثانية، مني لايبزيغ بخسارة أولى جاءت موجعة 1-3 أمام شالكه الذي عوض بداية بطيئة بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية.

وسجل ثلاثية الفريق الازرق الملكي السنغالي ساليف سانيه (29) والمغربي أمين حارث (43 من ركلة جزاء)، رافعا رصيده الى اربعة اهداف هذا الموسم، والويلزي رابي ماتوندو (58)، قبل ان يسجل السويدي اميل فورسبرغ هدفا شرفيا (83).

وهذه اول خسارة للايبزيغ الذي ارغم بايرن على التعادل ويستعد لخوض مواجهة ضيفه ليون الفرنسي الاربعاء المقبل في دوري الابطال.

وتخطى باير ليفركوزن مضيفه اوغسبورغ 3-صفر سجلها فلوريان نيدرليشنر (34) وكيفن فولاند (76) وكاي هافيرتس (84).

ومثله فعل بوروسيا موشونغلادباخ مع مضيفه هوفنهايم بثلاثية حملت توقيع الفرنسيين الحسان بليا (43) وماركوس تورام (65) وفلوريان نويهاوس.

ملخص مباراة بادربورن وبايرن ميونيخ :

ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه:

ملخص مباراة اوغسبورغ وباير ليفركوزن: